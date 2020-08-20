1385 حالة تعاف جديدة من كورونا وإجراء 61,620 فحصا مخبريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1287 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 1385 حالة، و42 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 303973 حالة، من بينها 24949 حالة نشطة، منها 1682 حالة حرجة. وأوضحت الصحة في بيانها أن الحالات المسجلة منها 45% إناث، و55% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4 %، لافتة إلى أنه أجري 61620 فحصا مخبريا جديدا. 303,973 إجمالي الحالات 275,476 المتعافون 3548 الوفيات الحالات الجديدة بحسب المدن: 68 جدة 67 مكة المكرمة 64 جازان 59 الرياض 55 خميس مشيط 47 حائل 39 المدينة المنورة 35 حفر الباطن 33 بريدة 33 الهفوف 32 الدمام 31 أبوعريش 25 بارق 25 تبوك 23 الحرجة 21 عفيف 21 شرورة 21 صبيا 20 الجبيل 20 الظهران 18 تثليث 18 المبرز 17 ظهران الجنوب 17 بيش 16 ينبع 15 الدائر 15 صامطة 15 البشائر 14 أحد رفيدة 14 المخواة 14 القنفذة 13 مهد الذهب 13 وادي الدواسر 12 الطائف 12 أبها 12 نجران 12 عنيزة 12 سبت العلاية 12 العقيق 12 النعيرية 11 المظيلف 10 ضبا 10 المذنب 9 الأسياح 9 الخبر 9 بيشة 9 بقيق 9 تبالة 9 القوز 8 قلوة Advertisements 8 النماص 8 الخرج 7 مليجة 7 خيبر 7 أملج 7 الحجرة 7 بللسمر 6 رفائع الجمش 6 الحناكية 6 الخفجي 5 القوارة 5 سراة عبيدة 5 أحد المسارحة 5 بلجرشي 5 رأس تنورة 4 الشنان 4 القطيف 4 القيصومة 4 صفوى 4 العلا 4 رجال ألمع 3 الطوال 3 عريعرة 3 عرعر 3 نمرة 3 الغزالة 3 البكيرية 2 الرويضة 2 الرس 2 يدمة 2 العويقيلة 2 فيفا 2 قرية العليا 2 الحمنة 2 الفرشة 1 بطحاء 1 بدر الجنوب 1 أبوعجرم 1 سميراء 1 المضة 1 قيا 1 القريات 1 عيون الجواء 1 قصيباء 1 العيون 1 المويه 1 المجاردة 1 تربة 1 رفحا 1 رماح 1 شقراء 1 أضم 1 ساجر 1 ثريبان 1 الجفر

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