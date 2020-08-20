بروتوكولات صحية لكورونا عبر مركز اتصال قطاع الأعمال

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ويعد مركز اتصال قطاع الأعمال في الوزارة مفهوما جديدا للعناية بعملاء قطاع الأعمال في القطاع الصحي الخاص، حيث يتيح لهم خدمات عدة منها: استقبال الطلبات في الوزارة، ومتابعة المستحقات المالية، واستقبال الاستفسارات والشكاوى الخاصة بقسم التراخيص الطبية والرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، وأي ملاحظات أو اقتراحات تتعلق بأداء الوزارة، كما أنه يتيح البيانات والمعلومات عن الاستثمار في القطاع الصحي الخاص.
ويستقبل المركز الملاحظات والمقترحات خلال أوقات الدوام الرسمي من الـ 8 صباحا إلى 4 مساء من الأحد حتى الخميس.
ويخدم المركز «موردي الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وأصحاب المنشآت الصحية الخاصة، والمنشآت الصحية الصغيرة والمتوسطة، وشركاء المساهمة العامة في القطاع الصحي، والمستثمرين المحليين والعالميين، والمصنعين المحليين في القطاع الصحي، والمستشفيات ذات العلاقة ببرنامج شراء الخدمة»، كما يقدم المركز خدماته لجميع الموردين من خارج القطاع الصحي.
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