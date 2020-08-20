الإطاحة بتنظيم عصابي حول 500 مليون للخارج بطرق غير نظامية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطاحت الجهات الأمنية بتنظيم عصابي امتهن تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية. وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من الإطاحة بتنظيم عصابي مكون من 8 أشخاص، منهم 5 من الجنسية السودانية امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، و3 مواطنين تستروا عليهم ومكنوهم من عمليات التحويل عبر حسابات بنكية لمؤسسات فردية مسجلة بأسمائهم مقابل عمولات مالية، وقد تجاوزت المبالغ المالية التي تم تحويلها خلال العام الحالي (2020)، خمسمائة مليون (500,000,000) ريال، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر قاربت (2,000,000) مليوني ريال، وقد جرى إيقافهم جميعا، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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