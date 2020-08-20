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أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، قراراً بإسناد نصاب تدريسي كامل لأمناء المصادر والمرشدين الصحيين من شاغلي الوظائف التعليمية، ونقل المهام الموكلة إليهم للكوادر الإدارية بالمدرسة، كما تضمّن القرار إسناد نصاب تدريسي للمكلفين بالعمل رواداً للنشاط (12 حصة بالابتدائية والمتوسطة و10 حصص للثانوية).
من جهة أخرى أكدت وزارة التعليم على قادة المدارس برفع الجدول الدراسي على نظام نور خلال 48 ساعة من مباشرة العمل؛ لاستكمال تسجيل جميع البيانات والجداول الدراسية على نظام إدارة التعليم الإلكتروني (مدرستي).وزارة التعليم التعليم عن بعد
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 08:38 PM
"التعليم" تؤكّد على قادة المدارس رفع الجدول الدراسي على "نور" خلال 48 ساعة من المباشرة
أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، قراراً بإسناد نصاب تدريسي كامل لأمناء المصادر والمرشدين الصحيين من شاغلي الوظائف التعليمية، ونقل المهام الموكلة إليهم للكوادر الإدارية بالمدرسة، كما تضمّن القرار إسناد نصاب تدريسي للمكلفين بالعمل رواداً للنشاط (12 حصة بالابتدائية والمتوسطة و10 حصص للثانوية).
من جهة أخرى أكدت وزارة التعليم على قادة المدارس برفع الجدول الدراسي على نظام نور خلال 48 ساعة من مباشرة العمل؛ لاستكمال تسجيل جميع البيانات والجداول الدراسية على نظام إدارة التعليم الإلكتروني (مدرستي).
، "العاصمي" يقرّر إسناد نصاب تدريسي كامل لأمناء المصادر والمرشدين الصحيين ونقل مهامهم للكوادر الإدارية ،
المصدر : الخليج 365
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