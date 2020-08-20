شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تدعو إدارتها لرفع الجداول الدراسية في نظام نور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): حثت وزارة التعليم جميع إداراتها على رفع الجداول الدراسية في نظام نور من أجل استكمال رفع البيانات في نظام إدارة التعليم الإلكتروني (مدرستي). حثت وزارة التعليم جميع إداراتها على رفع الجداول الدراسية في نظام نور من أجل استكمال رفع البيانات في نظام إدارة التعليم الإلكتروني (مدرستي). وأصدر نائب وزير التعليم تعميماً لكافة إدارات الوزارة بضرورة رفع الجداول خلال 48 ساعة من مباشرة العمل عبر نظام نور. يذكر أن وزارة التعليم أطلقت مؤخراً نظام إدارة التعليم الإلكتروني (مدرستي) استعداداً للعام الدراسي الجديد.

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