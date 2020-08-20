شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. عقوبة تفرض على المنشأة في حال عدم توفر وسيلة الدفع الإلكتروني والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، العقوبة التى تفرض على المنشأة في حال عدم التزامها بتوفير وسيلة الدفع الإلكتروني.
وذكر، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أنه في حال تعنت المنشأة عن توفير وسائل الدفع الإلكتروني فسعتبر ذلك ضمن شبهات التستر التجاري.
وأكد أن الوزارة ستطبق في هذه الحالة العقوبة والمتمثلة في إغلاق المنشأة والتحقق من عدم مخالفتها للوائح النظامية، مضيفا أنه سيتم التعامل مع المنشأة وفقا لأنظمة مكافحة الغش التجاري.
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