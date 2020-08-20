شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أماكن قد يكون التطعيم فيها ضد كورونا "إجباري" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع الدكتور خالد غليلة، استشاري أمراض معدية، أن يكون التطعيم إجباري في المدارس والأماكن التى بها تجمعات، بينما سيكون اختيارى في الأماكن الأخرى.

وذكر، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن اللقاح يجب أن يحمي ما لا يقل عن 50% من الأشخاص الذين تم تطعيمهم حتى يعتبر فعالاً، متوقعًا أن تصل فعالية اللقاح الذى أعلنت عنه الصين إلى أكثر من 50%.

وأكد أن التجارب التى أجريت بشأن اللقاح الصيني في المراحل الثانية والثالثة والرابعة أثبتت بالفعل أنه فعال بنسبة كبيرة.