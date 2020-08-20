شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..حكم ذهاب المرأة المعتدة من وفاة زوجها لحضور العزاء في مكان آخر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أوضح الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، حكم ذهاب المرأة المعتدة من وفاة زوجها لحضور العزاء في بيت والد زوجها.

وجاء ذلك ردًا على متصلة في برنامج " فتاوي " تضمن سؤالها: " توفى زوجي رحمه الله والعزاء في بيت والدي هل يجوز لي الذهاب لبيت والدي، حتى أكمل العدة في بيت زوجي".

ورد الشيخ قائلًا : نعم يجوز لها أن تذهب لبيت والد زوجها من أجل تقبل العزاء حتى ولو كان في مدينة أخرى فتذهب لتشهد العزاء وتعود لبيتها مرة أخرى.