شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..حكم ذهاب المرأة المعتدة من وفاة زوجها لحضور العزاء في مكان آخر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أوضح الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، حكم ذهاب المرأة المعتدة من وفاة زوجها لحضور العزاء في بيت والد زوجها.
وجاء ذلك ردًا على متصلة في برنامج " فتاوي " تضمن سؤالها: " توفى زوجي رحمه الله والعزاء في بيت والدي هل يجوز لي الذهاب لبيت والدي، حتى أكمل العدة في بيت زوجي".
ورد الشيخ قائلًا : نعم يجوز لها أن تذهب لبيت والد زوجها من أجل تقبل العزاء حتى ولو كان في مدينة أخرى فتذهب لتشهد العزاء وتعود لبيتها مرة أخرى.
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