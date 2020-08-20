شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..موعد اعتدال الأجواء في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، موعد اعتدال الأجواء في المملكة، مؤكدا أن درجات الحرارة ستبدأ في التذبذب بنهاية شهر أغسطس الجاري للدخول في الفترة الانتقالية.

وقال القحطاني في مداخلة على قناة "الإخبارية"، إن الفترة الانتقالية تشهد تذبذبا في درجات الحرارة ما بين الاعتدال والانخفاض في قيم الضغط، وكذلك الرياح النشطة التي تساهم في إثارة الأتربة والغبار.

وأشار إلى أن الهيئة أصدرت تقريرا أوضحت فيه أن درجات الحرارة تكون أكثر ارتفاعا على المناطق الساحلية الشرقية من المملكة، خاصة في الدمام والأحساء والظهران