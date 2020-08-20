شكرا لمتابعة خبر عن بالأرقام.. عدد المقاعد الإشرافية للتعليم العام الأهلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت وزارة التعليم، عدد المقاعد الإشرافية للتعليم العام الأهلي بإدارات التعليم في المناطق والمحافظات بمشرف لكل 30 مدرسة، ويأتي ذلك في قرار لنائب وزير التعليم.

وشمل القرار أن تكون المعيارية العددية للمقاعد الإشرافية للتعليم العام الأهلي بإدارات التعليم وفق التالي: ١- تعديل معيار المقاعد الإشرافية لمكاتب وإدارات التعليم الأهلي في إدارات التعليم بواقع مشرف لكل (30) مدرسة.

٢- تخصيص مشرف لكل (30) مدرسة لمكاتب التعليم العام العالمي والأجنبي.

٣-تخصيص مشرف تعليم عالمي وأجنبي بإدارات التعليم التي لا يوجد بها مكتب تعليم عالمي وأجنبي إذا زاد عدد مدارسها العالمية والأجنبية عن (10) مدارس.