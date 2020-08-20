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ضبط 1157 مخالفة لقرار ⁧منع العمل تحت أشعة الشمس⁩

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ضبطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية⁩ 1157 مخالفة لقرار ⁧منع العمل تحت أشعة الشمس⁩ من الساعة 12 ظهراً وحتى 3 عصراً، وحتى 15 سبتمبر المقبل.

وأضافت الوزارة أن المخالفة تمثلت في قيام صاحب العمل بنشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بقرار من الوزير .

ونوهت بأن قيمة المخالفة تصل إلى 3000 ريال وتتعدد بتعدد العمال، داعية للإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على رقم 19911، أو بوابة معا للرصد.

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