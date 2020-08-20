شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح حكم إحياء الليلة الأولى من محرم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان عضو لجنة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى حكم إحياء الليلة الأولى من شهر محرم .

وأكد الشيخ السليمان في لقاء معه ، ان هذا الأمر من البدعة وكذلك ما يتردد عن إحياء ليلة النصف من شعبان او ليلة العيد ونحو ذلك مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال ان إحياء الليلة الأولى من محرم لم يرد حتى في الأحاديث الموضوعة وينبغي لمن يفعل ذلك او يدعو إليه ان يعلم انه على خطر عظيم لأنه يشرع ما لم يشرعه الله تعالى .