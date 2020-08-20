جامعة الملك خالد توضح آلية بداية العام الدراسي الجديد عبر تقنية «بلاك بورد»

أعلنت جامعة الملك خالد، اكتمال استعداداتها لاستئناف الدراسة عن بُعد وفق الآلية المحددة لذلك عبر تقنية البلاك بورد التي أثبتت كفاءتها خلال الفصل الدراسي الأخير بالعام السابق.

وكشفت جامعة الملك خالد، عن آلية الدراسة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ لجميع البرامج والدرجات العلمية، والتي تشمل الطلاب والطالبات المستجدين، واجتماعات اللجان والمجالس، إضافة إلى حضور أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم إلى مقر الجامعة، والاختبارات الفصلية والنهائية.

آلية بداية العام الدراسي الجديد

أوضحت جامعة الملك خالد، أن وزارة التعليم أصدرت بيانًا تفصيليًّا لقرار وزير التعليم بشأن آلية بداية العام الدراسي الجديد في التعليم العام والجامعي.

وأشارت جامعة الملك خالد إلى أنه ولضمان استمرار الرحلة التعليمية وفاعليتها فى ظل جائحة كورونا، وبعد التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة تقويم التعليم والتدريب وبرنامج تنمية القدرات البشرية، فقد تقرر ما يلي بالنسبة للتعليم الجامعي (الحكومي والأهلي):

1- تكون الدراسة فى التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بُعد للمقررات النظرية، وحضوريًّا للمقررات العملية والتدريبية، وفقًا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية لاتخاذ القرار المناسب، بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات؛ وفقًا للمعطيات والمستجدات، مع الأخذ في الاعتبار ما تضمنه الدليل الاسترشادي لعودة الدراسة الجامعية، وجميع الاحترازات والبروتوكولات الصحية المبلغة من وزارة الصحة.

2- تتولى الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اتخاذ الترتيبات المتعلقة بعمل الهيئة التدريسية والإدارية التابعة لها.

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة التعليم من جهتها أهمية الشراكة والتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وغيرهما من المؤسسات والجهات ذات العلاقة لتقديم الدعم.

وعولت جامعة الملك خالد على ثقتها بالمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والتعليم التقنى لإدارة عمليات التعليم عن بُعد بكفاءة، وأهمية دور الأسرة وأولياء الأمور فى استمرار ومتابعة الرحلة التعليمية عن بعد لأبنائهم.

وأوضحت جامعة الملك خالد، أن هذه الرحلة لا يمكن أن تنجح بدون تعاون ومشاركة الجميع.

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سداد رسوم برامج الدراسات العليا

وأعانت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد عن البدء في تحصيل الرسوم الدراسية من الطلاب والطالبات (المقيدين) بالبرامج المدفوعة الرسوم، ماجستير - دكتوراه، وذلك عن الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 28/12/1441هـ، حتى نهاية دوام الخميس 8/1/1442هـ.

وأشارت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد إلى أن تحميل إيصال السداد سيكون من خلال موقع (أكاديميا)، بصيغة (pdf)، وفق إتباع الخطوات في الدليل الإرشادي، مؤكدة أنه لن يتم استقبال أي إيصال يدوي.

وأوضحت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد، أن السداد خاص بالطلبة المقيدين والمنتظمين فقط، أما المتقدمون والمتقدمات على برامج الدراسات العليا المدفوعة الرسوم فسيكون سداد الرسوم الدراسية بعد إعلان نتائج القبول وتسليمهم إشعارات القبول المبدئية.

مطابقة الوثائق للمقبولين

ودعت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد المقبولين والمقبولات في برامج الدراسات العليا الأكاديمية (غير المدفوعة الرسوم) لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام 1442هـ؛ لمطابقة الوثائق والمستندات.

وأوضحت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد، أن مواعيد مطابقة الوثائق لغير خريجي الجامعة ستكون يومي الأربعاء الموافق 29/12/1441هـ والخميس الموافق 01/01،1442 هـ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر في المدينة الجامعية بالقريقر مبنى (د) صالة الخدمات بالنسبة للطلاب وفي المجمع الأكاديمي لدراسة الطالبات بلعصان (صالة القبول) بالنسبة للطالبات

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