وزير الخارجية ونظيره اللاتفي يبحثان مجالات التعاون بالعاصمة ريغا

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم الخميس، نظيره اللاتفي إدجارس رينكيفيتش، بمقر وزارة خارجية بالعاصمة اللاتيفية ريغا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية السفير عبدالله العيفان، وسفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية لاتفيا الدكتور فيصل غلام، ومدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم، والمستشار عبدالرحمن الداوود.