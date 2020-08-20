أحدث إحصائية لحالات التعافي من كورونا بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت حائل قائمة المدن السعودية، من حيث التعافي من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 83 حالة تعافي؛ تلتها الرياض بـ78 حالة تعافٍ، ثم مكة المكرمة 56، فالمدينة المنورة بـ52 حالة.

وجاءت بنبع في المرتبة التالية بـ51 حالة، ثم جدة 50، وحفر الباطن 41، والهفوف 39، فتبوك بـ33 وجازان 29 حالة، ثم خميس مشيط 28 والطائف 26، وسجلت كل من (أبها، بيش، المبرز)، 25 حالة تعافٍ لكل منها.

وفي الترتيب التالي، جاءت القنفذة بـ24 متعافيًّا، ثم وادي الدواسر 22، وبارق 21 والرس 21، ثم مهد الذهب 18 حالة، وحوطة بني تميم 17 حالة، وساجر 15 والدوادمي 13، وسجلت (عنيزة، وسبت العلاية، وقلوة) 12 حالة تعافٍ لكل منها.

كما سجلت مدن (الخرجن ورجال ألمع، وبللسمر) 11 حالة تعافٍ لكل منها، تلتها (سكاكان وعرعر، والجبيل، والقطيف، وحريملاء، ورأس تنورة) بـ10 متعافين لكل مدينة، أما (ضرما، والمجمعة، والمذنب) فقد سجلت 9 حالات تعافٍ لكل منها.

كما سجلت مدن (أبوعريش، وسراة عبيدة، ومليجة، والبجادية، وصامطة، وثريبان) فقد سجلت 8 حالات تعافٍ لكل منها، تلتها مدن (النبهانية، وأحد رفيدة، وبريدة والخبر وشرورة وبلجرشي، والنعيرية) بواقع 7 حالات تعافي لكل منها، أما ( الطوال، والرويضة، وعفيف، والظهرانن ونمرة، والكامل، وعيون الجواء، والحريق، والنماص، والبكيرية، والحفجي)، فقد سجلت كل منها 6 حالات تعافٍ.

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وفي الترتيب التالي جاءت كل من (الزلفين والقيصومة، وتثليثن وتيماء، والريث، والفرشة) بواقع 5 حالات تعافي، ثم جاءت كل من (الدائر، الحرجة، العيدابي، الدرب، الباحة، بيشة، المندق، صبيا، أملج الدرعية)، في المرتبة التالية بواقع 4 حالات تعافي لكل منها.

تلتها مدن (بدر الجنوب، رفائع الجمش، فرسان، وادي بن هشبل، العيون، العقيق، رفحاء، السليلن العيص، قرية العليا، الجفر، البشائر، بتسجيل 3 حالات تعافٍ لكل منها، وفي المرتبة التالية، جاءت كل من (رابغ، بقيق، صوير، الأرطاوية، الحناكية، العويقلية،ليلي، المزاحمية، المظيلف، ضمد، الحجرة، القرى) بتسجيل حالتي تعافٍ في كل منها.

وسجلت حالة تعافٍ واحدة، كل من (بطحاء، ثول، القوارة، عريعرة، الشنان، المضة، الرقعي، قيا، المخواة، قصيباء، رياض الخبراء، أحد المسارحة، خيبر، المجاردة، تربة، الوجه، العلا، ضبان طبرجل، القويعية، فيفا، وادي الفرع، الحرث، الحملة، وثيلانن).

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