جدة ومكة تتصدران خريطة الإصابات الجديدة بكورونا في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، خريطة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية والبالغ عددها 1287، والتي تصدرتها جدة بتسجيل 68 حالة، وتبعتها مكة المكرمة بتسجيل 67 حالة، وحلّت بعدهما جازان بـ64 حالة.

كما تم تسجيل 59 في الرياض، 55 في خميس مشيط، 47 في حائل، 39 في المدينة المنورة، 35 في حفر الباطن، 33 في بريدة، 33 في الهفوف، 32 في الدمام، 31 في أبوعريش، 25 في بارق، 25 في تبوك، 23 في الحرجة، 21 في عفيف، 21 في شرورة، 21 في صبيا، 20 في الجبيل والظهران، 18 في تثليث والمبرز، 17 في ظهران الجنوب وبيش، 16 في ينبع، 15 في الدائر وصامطة والبشائر، 14 في أحد رفيدة والمخواة والقنفذة، 13 في مهد الذهب ووادي الدواسر و، 12 في الطائف وأبها ونجران وعنيزة وسبت العلاية والعقيق والنعيرية، 11 في المظيلف.

وسجلت كل من ضبا والمذنب 10 حالات، 9 في الأسياح والخبر وبيشة وبقيق وتبالة والقوز، 8 في قلوة والنماص والخرج، 7 في مليجة وخيبر وأملج والحجرة وبللسمر، 6 في رفائع الجمش والحناكية والخفجي، 5 في القوارة وسراة عبيدة وأحد المسارحة وبلجرشي ورأس تنورة، 4 في الشنان والقطيف والقيصومة وصفوي والعلا ورجال ألمع، 3 في الطوال وعريعرة وعرعر ونمرة والغزاله والبكيرية.

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وحالتان في كل من الرويضة والرس ويدمة والعويقيلة وفيفا وقرية العليا والحمنة والفرشة، وحالة واحدة في كل من بطحاء وبدر الجنوب وأبو عجرم وسميراء والمضة وقيا والقريات وعيون الجواء وقصيباء والعيون والمويه والمجاردة وتربة ورفحا ورماح وشقراء وأضم وساجر وثريبان والجفر.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1287 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 303973، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 275476، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3548 حالة، فيما تم تسجيل 42 حالة وفاة، و1385 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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