وزير الخارجية ورئيس وزراء لاتفيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون

استقبل دولة رئيس وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينس، في العاصمة اللاتفية ريغا، اليوم الخميس، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الذي يزور جمهورية لاتفيا حاليًا.

وعقب الاستقبال عقد الطرفان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الخارجية السفير عبدالله العيفان، وسفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية لاتفيا الدكتور فيصل غلام، ومدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم، والمستشار عبدالرحمن الداوود.