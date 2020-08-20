وفاة عريسي هروب تعيد مشروع الفقارة المتعثر للواجهة

خيم الحزن على أسرتي عروسي محافظة هروب شرقي جازان، بعد سقوط مركبة العروسين ذات الدفع الرباعي من منحدر جبلي بطريق الفقارة بعد انتهاء حفلة زفافهما في قرية الصلقة التابعة لجبال الفقارة بهروب.

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحلين بجامع الجوف وسط تطبيق بروتوكولات المساجد الصحية التي أقرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأبان والد العروس، علي حسين الهروبي لـ«دوت الخليج» أن الأسرة صدمت من هول الفاجعة وانقلاب فرح الزواج إلى حزن في دقائق بعد انتهاء حفلة الزواج المبسط ومغادرة العروسين منزله، مشيرا إلى أن منحدرات طريق الفقارة اغتالت فرحة العروسين، مضيفا أن زوج ابنته جمعان هروبي من منسوبي القوات البرية بحفر الباطن، وكان في إجازة قصيرة من عملة لاستكمال زواجه بعد تأخيره عدة أشهر بسبب جائحة كورونا.

تعثر المشروع

أشار علي جابر هروبي متحدث أهالي الفقارة والبازخ بمحافظة هروب إلى تعثر مشروع الفقارة منذ العام 1432 وتحويل مسار المشروع وإلغاؤه من قبل وزارة النقل، والاكتفاء بالخط البديل الرابط بين مركز جبل منجد والفقارة والذي أودى بعدد من أبناء الفقارة والبازخ جراء تكرار سقوط المركبات.

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وأوضح أن الطريق الحالي الرابط بين مركز منجد والفقارة شديد الوعورة والخطورة ويفتقر لأدنى مستويات السلامة، على الرغم من استخدامه من قبل عشرات القرى ومدارس تعليمية بجبال الفقارة.

تقصي الحقائق

أضاف الهروبي أن أهالي جبال الفقارة والبازخ يطالبون الجهات المختصة والمسؤولة بتقصي حقائق تعثر المشروع المليوني وإلغائه بعد سأمهم من المطالبات والمراجعات، وذلك حرصا على أرواحهم، وسعيا للحلول العاجلة لتوفير وسائل السلامة وتوسعة منحدرات الطريق.