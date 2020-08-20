جولات لمراقبة أنشطة التوطين الجديدة في نجران

أجرت لجنة التوطين في نجران جولات ميدانية، الخميس، مع أول أيام تطبيق قرار توطين 9 أنشطة على مستوى المملكة.

وأوضح أمين عام لجنة التوطين، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله الدوسري أن الوزارة أقرت توطين 9 أنشطة متنوعة بنسبة 70% وشملت بيع القهوة والشاي والعسل والسكر، وبيع المياه والمشروبات، وبيع الفواكه والخضروات والتمور، وبيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية، وبيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطلاب، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، وبيع الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع مواد التنظيف والبلاستيك والصابون، وذلك للرفع من نسب مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل وإتاحة الفرصة لهم للالتحاق بسوق العمل.

وأضاف الدوسري أن اللجنة زارت 24 محلا من مختلف الأنشطة ونتج عنها حصر 5 فرص وظيفية جارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين وتم إنذار 4 منشآت تعمل في أنشطة متنوعة.

وختم بدعوة أصحاب المنشآت إلى المسارعة بتوظيف السعوديين في الأنشطة المستهدفة بالتوطين قبل ضبط المخالفات بحق المتجاوزين.