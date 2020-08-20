شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم : إسناد نصاب تدريسي لأمناء المصادر ورواد النشاط والان نبدء بالتفاصيل

قرر نائب وزير التعليم إسناد نصاب تدريسي كامل لأمناء المصادر والمرشدين الصحيين من شاغلي الوظائف التعليمية، ونقل المهام الموكلة إليهم للكوادر الإدارية بالمدرسة، كما تضمّن القرار إسناد نصاب تدريسي للمكلفين بالعمل رواداً للنشاط (12 حصة بالابتدائية والمتوسطة و10 حصص للثانوية)

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