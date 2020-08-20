جامعة الجوف تخصص 20 منحة لأبناء وذوي الشهداء ومنسوبي الصحة

2020-08-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه رئيس جامعة الجوف أ.د. محمد الشايع بتخصيص 10 مقاعد لأبناء وذوي الشهداء بالحد الجنوبي و10 مقاعد لمنسوبي الصحة من منطقة الجوف، وأن تتكفل الجامعة برسوم المقاعد ضمن برنامج أساسيات اللغة الصينية التدريبي، والذي تقدمه الجامعة عن بعد لجميع شرائح المجتمع بهدف رفع المستوى المعرفي والثقافي لأفراده.

Advertisements

مسؤوليات جامعة الجوف

ويأتي هذا التوجيه انطلاقًا من مسؤولية الجامعة الوطنية ودورها في خدمة كل شرائح المجتمع، ووفاءً لمن نذروا أنفسهم من أجل الوطن والذود عنه بأرواحهم، وتقديرًا لجهود منسوبي الصحة المتواصلة لمواجهة جائحة كورونا المستجد.

ويمكن للراغبين التسجيل في برنامج أساسيات اللغة الصينية من خلال زيارة نظام التدريب على الرابط التالي: (هنا).

المستهدفون من برنامج اللغة الصينية

ويستهدف البرنامج الذي تقدمه المدربة (تشي يوه) المعلمين والمعلمات والمهتمين بتعلم اللغات من أفراد المجتمع، وستكون المدة الزمنية للبرنامج (20) يومًا بواقع (60) ساعة تدريبية موزعة على 3 ساعات يومية من الساعة 5- 8 مساءً، برسوم قدرها (1000) ريال.

شارك الخبر







