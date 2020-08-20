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مبادرة للاستفادة من منسوبي الحرس الوطني كمستشارين وخبراء
إلحاق الأعضاء للاستعانة بهم في مشاريع التطوير
متابعات الخليج 365 - واس
وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بإطلاق مبادرة “همّتك” ضمن برنامج تطوير الوزارة التي تهدف إلى تكوين قاعدة بيانات تضم عدداً من أسماء منسوبي الوزارة من ذوي الخبرات لإشراكهم وإتاحة الفرصة لهم للعمل والممارسة مع استشاريين وخبراء من مختلف دول العالم.
وزارة الحرس الوطني تعزز مساهمة منسوبيها
ويأتي ذلك في إطار الاستفادة من خبرات منسوبي الوزارة وتعزيز مساهماتهم لتكون ضمن إطار مؤسسي، للمساعدة في تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات المستقبلية بالتعاون مع الخبرات الفنية والتقنية والإدارية المتراكمة داخل منظومة الوزارة.
مسارات مبادرة همتك
وتتكون مبادرة “همّتك” من مسارين رئيسين: المسار الأول (ذوو الاختصاص) ويهدف إلى الاستفادة من منسوبي الوزارة والشؤون الصحية للاستنارة بخبراتهم كمستشارين ومتخصصين ،غير متفرغين، في مسيرة مشاريع تطوير الوزارة التي تتقاطع مع خبراتهم ومهاراتهم.
ويهدف المسار الثاني (أعضاء فرق العمل) إلى إشراك منسوبي الوزارة والشؤون الصحية كأعضاء في فرق عمل مشاريع برنامج التطوير بناءً على خبراتهم ومهاراتهم، وسيتم إلحاق الأعضاء للاستعانة بهم في مشاريع التطوير لفترات محددة ليتسنى لهم الحصول على تدريب على رأس العمل، لتطوير مهاراتهم في شتى المجالات.
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