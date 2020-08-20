محمد بن مسعود - الدمام - بينهم المذيعة لونا الشبل أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة فرضت اليوم (الخميس)، عقوبات على ستة أفراد مرتبطين بالنظام السوري. ووفقاً لـ"رويترز"، من بين هؤلاء الستة الإعلامية السورية لونا الشبل، وعضو مجلس الشعب السوري محمد عمار ساعاتي بن محمد نوزاد.وزارة الخزانة الأمريكية 20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 06:39 PM بينهم المذيعة لونا الشبل Advertisements واشنطن تفرض عقوبات على 6 أفراد مرتبطين بالنظام السوري واشنطن تفرض عقوبات على 6 أفراد مرتبطين بالنظام السوري أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة فرضت اليوم (الخميس)، عقوبات على ستة أفراد مرتبطين بالنظام السوري. ووفقاً لـ"رويترز"، من بين هؤلاء الستة الإعلامية السورية لونا الشبل، وعضو مجلس الشعب السوري محمد عمار ساعاتي بن محمد نوزاد. الكلمات المفتاحية ، واشنطن تفرض عقوبات على 6 أفراد مرتبطين بالنظام السوري ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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