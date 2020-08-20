اخبار السعوديه

قراصنة صوماليون يختطفون سفينة أبحرت من الإمارات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - ترفع علم بنما ولم يتضح عدد أفراد طاقمها وجنسياتهم

أبلغ حاكم منطقة جاردافو في منطقة بلاد بنط الشمالية شبه المستقلّة، موسى صلاح، "رويترز" اليوم (الخميس)، بأن قراصنة صوماليين خطفوا سفينة ترفع علم بنما.

وذكر "صلاح" أن السفينة كانت في طريقها من الإمارات إلى ميناء مقديشو عندما هاجمها ستة قراصنة ليل أمس.

وأضاف أنه لم يتضح بعد عدد أفراد طاقم السفينة وجنسياتهم.منطقة جاردافو قراصنة صوماليون

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 06:01 PM

ترفع علم بنما ولم يتضح عدد أفراد طاقمها وجنسياتهم

Advertisements
قراصنة صوماليون يختطفون سفينة أبحرت من الإمارات
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أبلغ حاكم منطقة جاردافو في منطقة بلاد بنط الشمالية شبه المستقلّة، موسى صلاح، "رويترز" اليوم (الخميس)، بأن قراصنة صوماليين خطفوا سفينة ترفع علم بنما.

وذكر "صلاح" أن السفينة كانت في طريقها من الإمارات إلى ميناء مقديشو عندما هاجمها ستة قراصنة ليل أمس.

وأضاف أنه لم يتضح بعد عدد أفراد طاقم السفينة وجنسياتهم.

الكلمات المفتاحية

، قراصنة صوماليون يختطفون سفينة أبحرت من الإمارات ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قراصنة صوماليون يختطفون سفينة أبحرت من الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا