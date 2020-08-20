، انطلاق حملة السلامة الوقائية الميدانية "6" للمباني العالية بالرياض ،

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انطلقت حملة السلامة الوقائية الميدانية السادسة للمباني العالية بمنطقة الرياض، اليوم، في إطار الأعمال الوقائية المقرّر تنفيذها لعام 1442هـ في المنطقة.
وتشمل الحملة جميع المباني العالية في منطقة الرياض، ما بين مبانٍ قائمة أو تحت الإنشاء، للتأكد من جاهزية أنظمة السلامة والحماية من الحريق.
وشاركت فرق إطفاء الدفاع المدني في تنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام أنظمة السلامة والإطفاء المتوافرة في المباني القائمة.
وشارك خلال هذا العام عدد من المتطوعين والمتطوعات في الحملة؛ حيث رافقوا مفتشي السلامة أثناء أعمالهم، وشاركوا في أعمال الكشف بعد أن أنهوا البرنامج التأهيلي الخاص بها.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المعنيين بتلك المباني إلى العمل على متابعة وسائل السلامة وأنظمة الحريق باستمرار، وصيانتها، والتأكد من معرفة العاملين فيها بكيفية التصرف السليم في حالة الخطر.
وشددت المديرية على معالجة الملاحظات -إن وُجدت- للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات في جميع المواقع.
حملة السلامة الوقائية الميدانية الرياض
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 06:08 PM
عدد من المتطوعين والمتطوعات يشاركون في تنفيذها هذا العامانطلاق حملة السلامة الوقائية الميدانية "6" للمباني العالية بالرياض
انطلقت حملة السلامة الوقائية الميدانية السادسة للمباني العالية بمنطقة الرياض، اليوم، في إطار الأعمال الوقائية المقرّر تنفيذها لعام 1442هـ في المنطقة.
وتشمل الحملة جميع المباني العالية في منطقة الرياض، ما بين مبانٍ قائمة أو تحت الإنشاء، للتأكد من جاهزية أنظمة السلامة والحماية من الحريق.
وشاركت فرق إطفاء الدفاع المدني في تنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام أنظمة السلامة والإطفاء المتوافرة في المباني القائمة.
وشارك خلال هذا العام عدد من المتطوعين والمتطوعات في الحملة؛ حيث رافقوا مفتشي السلامة أثناء أعمالهم، وشاركوا في أعمال الكشف بعد أن أنهوا البرنامج التأهيلي الخاص بها.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المعنيين بتلك المباني إلى العمل على متابعة وسائل السلامة وأنظمة الحريق باستمرار، وصيانتها، والتأكد من معرفة العاملين فيها بكيفية التصرف السليم في حالة الخطر.
وشددت المديرية على معالجة الملاحظات -إن وُجدت- للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات في جميع المواقع.
، انطلاق حملة السلامة الوقائية الميدانية "6" للمباني العالية بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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