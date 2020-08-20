السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:40 مساءً, 20 أغسطس 2020 م المناطق - واس استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيل تيشرفوني دى أورسو، الذي حضر لتوديع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة.

وثمن معاليه الجهود الطيبة التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الاوروبي، متمنياً له دوام التوفيق.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

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