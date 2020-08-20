شكرا لقرائتكم خبر عن "الأحوال" تدشن مكتباً نسائياً في خيبر والان نبدء بالتفاصيل

دشنت الأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة مكتباً نسائياً في محافظة خيبر، لخدمة المواطنات في إصدار الهوية الوطنية وسجل الأسرة للأمهات، وقد تم إدراجه في نظام المواعيد الالكترونية على منصة " أبشر " لاستقبال طلبات المستفيدات من خدمات الأحوال المدنية.

ويضم المكتب وحدات خدمات شاملة، إضافة إلى صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات، ويقوم بتشغيلها كوادر نسائية وطنية مؤهلة.

ويأتي ذلك ضمن خطة التوسع للوكالة في افتتاح مكاتب بجميع مناطق المملكة بهدف خدمة المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهيل الإجراءات عليهم لإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة، بما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد.