شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يستقبل سفيري بعثة الاتحاد الأوروبي وموريشيوس والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيل تيشرفوني دى أورسو، الذي حضر لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة.

وثمن الجهود الطيبة التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الاوروبي، متمنياً له دوام التوفيق.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

كما استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن.

وجرى خلال الاستقبال، بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.