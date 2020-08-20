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2020-08-20 فيديو.. التحالف يستهدف عتاد الميليشيات الحوثية متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements نشرت قناة العربية مقطع فيديو يوثق استهداف قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، للعتاد العسكري لميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهتي مأرب والجوف اليمنية.



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