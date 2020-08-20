شكرا لقرائتكم فرش 9000 سجادة في الحرم المكي غرة محرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-20 فرش 9000 سجادة في الحرم المكي غرة محرم متابعات الخليج 365 - واس أنهت وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فرش أكثر من (٩٠٠٠) سجادة في الحرم المكي خاصة في صحن المطاف ومصليات الدورين الأرضي والأول وتوسعة الملك فهد. جاء ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس. Advertisements يأتي ذلك جرياً على العادة السنوية مطلع شهر محرم إذ تقوم الرئاسة بإعادة فرش كامل مصليات المسجد الحرام، وتم مراعاة أعلى الإجراءات والاحترازات الصحية، ووضع مسافة مترين بين كل موقع وآخر للصلاة، بالإضافة إلى استمرار عمليات التطهير والتعقيم التي تستمر على مدار (٢٤) ساعة.



شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرش 9000 سجادة في الحرم المكي غرة محرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.