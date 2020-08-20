2020-08-20

هذا ما يحدث في جسدك عند تناول الخيار بشكل منتظم

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

ينتمي الخيار إلى عائلة البطيخ والكوسة، وعلى الرغم من أنه يتم تناوله بكثرة في السلطات، إلا أن العديدين لا يعرفون أن هناك عشرات الأنواع منه ويتمتع بفوائد عديدة، فمن النفس المنعش إلى مكافحة السرطان، إليك أبرز فوائده بحسب موقع Daily Health Post.

1- النفس المنعش:

يمكنك التمتع بنفس منعش عند تناول الخيار، فهو غني بالألياف التي تحفز الغدد اللعابية التي تزيل البكتيريا، بالإضافة إلى أنه يحتوي على عوامل مضادة للجراثيم المسببة لرائحة الفم الكريهة.

2- مكافحة السرطان:

يضم الخيار مادة Cucurbitacin وهي مادة كيميائية تعمل كآلية دفاع، ولها دور مهم في الاستجابة المناعية، ويمنع بروتينًا معينًا يتم تنشيطه في الخلايا السرطانية وهو بذلك يمنع نمو الخلايا السرطانية.

وتشمل أنواع السرطان التي تمت دراسة تأثير الخيار عليها: سرطان الثدي، وسرطان الدم، وسرطان الغدد الليمفاوية، وسرطان الجلد، والبنكرياس والبروستاتا وأنواع أخرى من السرطان.

3- الترطيب الهائل:

معظم الخيار عبارة عن ماء وغالبًا لا يحصل الإنسان على الكمية الكافية من السوائل؛ لذلك فالخيار يعتبر طريقة لذيذة للحصول على الماء خاصة في أشهر الصيف.

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4- إدارة مستويات السكر في الدم:

ويمكن للخيار أن يخفض مستويات السكر في الدم بنسبة 67%، وخفض الدهون الضارة أيضًا والآلية التي يحدث بها ذلك هي تحفيز إفراز الأنسولين من البنكرياس، بالإضافة إلى أن مضادات الأكسدة فيه تقاوم ارتفاع السكر في الدم.

5- تحسين الذاكرة وقدرات التعلم:

يدعم مركب Fisetin الموجود في الخيار والفراولة والتفاح والعنب والمانجو تحسين الذاكرة وقدرات التعلم، وثبت أنه يمنع تطور مرض ألزهايمر، كما أن العديد من الدراسات أظهرت أنها مادة مضادة للالتهابات.

6- الخيار غني بالفيتامينات والمعادن:

ويحتوي كوب واحد من شرائح على الخيار على 11% من فيتامين ك، و2% من فيتامين A، ومثلهم من فيتامين B1 وB2 وB5 وB6 وحمض الفوليك والكالسيوم والحديد والفسفور والزنك، و4% من عنصر المنجنيز ومثله من البوتاسيوم والمغنيسيوم، وفيتامين C.

7- فقدان الوزن:

نظرًا لأن الخيار يتكون في الغالب من الماء، فإن محتواه من السعرات الحرارية والدهون منخفض حيث يضم 16 سعرًا حراريًا و 0.2 جم من الدهون.

8- فوائد أخرى:

يُعد الخيار مطهرًا فعالًا للسموم ويكون فعالًا أيضًا في علاج حروق الشمس وتسكين التهاب الجلد.

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