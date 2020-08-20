- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم 173 إصابة كورونا جديدة في جازان وتعافي 105 حالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
173 إصابة كورونا جديدة في جازان وتعافي 105 حالات
بلغ إجمالي الإصابات بالمنطقة 8627
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
سجلت منطقة جازان، 173 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.
توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:
وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 9 مدن، حيث سجلت جازان 64 إصابة، وأبو عريش 31 إصابة، وصبيا 21 إصابة، وبيش 17 إصابة، وصامطة 15 إصابة، والدائر 15 إصابة، وأحد المسارحة 5 إصابات، والطوال 3 إصابات، وفيفاء إصابتين.
من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 105 حالات شفاء، بينما تم تسجيل 7 حالات وفاة، 3 حالات في جازان، وحالتين في صامطة، وحالة في كل من صبيا، والعارضة.
إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 8627 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 6168 حالة، وبلغ عدد الوفيات 98 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 2361 حالة.
إجمالي الحالات في السعودية:
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 303973 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 275476 حالة، وبلغ عدد الوفيات 3548 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 24949 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1682 حالة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر 173 إصابة كورونا جديدة في جازان وتعافي 105 حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.