173 إصابة كورونا جديدة في جازان وتعافي 105 حالات

2020-08-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان، 173 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 9 مدن، حيث سجلت جازان 64 إصابة، وأبو عريش 31 إصابة، وصبيا 21 إصابة، وبيش 17 إصابة، وصامطة 15 إصابة، والدائر 15 إصابة، وأحد المسارحة 5 إصابات، والطوال 3 إصابات، وفيفاء إصابتين.

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من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 105 حالات شفاء، بينما تم تسجيل 7 حالات وفاة، 3 حالات في جازان، وحالتين في صامطة، وحالة في كل من صبيا، والعارضة.

إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 8627 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 6168 حالة، وبلغ عدد الوفيات 98 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 2361 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 303973 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 275476 حالة، وبلغ عدد الوفيات 3548 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 24949 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1682 حالة.

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