نسب التعافي من كورونا في السعودية تصل لــ 92 %

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 20 أغسطس 2020 05:14 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 83 زيارة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودي الدكتور محمد العبد العالي اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا الجديد في المملكة بلغت حوالي 92%.

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وبيًن الحساب الرسمي باسم المتحدث بلسان وزارة الصحة السعودية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلاً: نحمد الله؛ نسبة التعافي من فيروس كورونا الجديد في المملكة حوالي 92%، وهذا بفضل الله ثم اتخاذ الخطوات الاستباقية وتطبيق الاحترازات الوقائية والبروتوكولات العلاجية والخدمات الصحية التي هيأتها القيادة الحكيمة، والتي كان لها الأثر الملموس في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وكان مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تراجع الحالات المؤكدة من أعلى نقطة حتى المرحلة الحالية بنسبة 72%، وتراجع الحالات الحرجة بنسبة 25%، وتسجيل ارتفاع في نسبة حالات التعافي.

وذكر العبد العالي إن إجمالي الفحوصات في المملكة بلغت 4439484 فحصًا مخبريًا دقيقًا، بإضافة 61067 فحصًا مخبريًا جديدا