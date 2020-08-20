محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي المتعافين بباكستان 272,804 سجل العراق 3995 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 192797 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية بتسجيل 87 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6208 حالات وفاة, فيما سجلت 2831 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 137200 حالة شفاء. من ناحية أخرى، سجلت باكستان 513 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و8 حالات وفاة. وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 290957 إصابة، فيما بلغت إجمالي الوفيات 6209 حالات وفاة. وقد بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 272,804 حالات شفاء.العراق فيروس كورونا الجديد 20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 05:30 PM Advertisements إجمالي المتعافين بباكستان 272,804 العراق: 3995 إصابة جديدة بكورونا العراق: 3995 إصابة جديدة بكورونا سجل العراق 3995 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 192797 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية بتسجيل 87 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6208 حالات وفاة, فيما سجلت 2831 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 137200 حالة شفاء. من ناحية أخرى، سجلت باكستان 513 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و8 حالات وفاة. وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 290957 إصابة، فيما بلغت إجمالي الوفيات 6209 حالات وفاة. وقد بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 272,804 حالات شفاء. ، العراق: 3995 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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