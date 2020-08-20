، عمادة بيشة تفتح باب الالتحاق بالانتظام التكميلي لمواصلة البكالوريوس ،

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أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة، فتح باب التقديم للالتحاق بالانتظام التكميلي "التجسير" لمواصلة درجة البكالوريوس للخريجين من كليات المجتمع، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441-442هـ، من الأحد 4-1-1442هـ وحتى الخميس 8-1-1442هـ.
وأوضحت العمادة أنه للتقديم يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة من خريجي كلية المجتمع بجامعة بيشة، وألا يكون قد مضى على تخرجه من كلية المجتمع أكثر من سنتين، وألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم في مرحلة الدبلوم عن 3.75، وإذا كان المتقدم يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة يجب أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة. مضيفة أن التخصصات المتاحة للتقديم هي إدارة أعمال (طلاب/طالبات)، ونظم معلومات (طلاب/طالبات).
وقالت إن خطوات التقديم تبدأ بالدخول إلى البوابة الإلكترونية بجامعة بيشة على الرابط: (registration.ub.edu.sa/bisha/init)، واختيار قائمة القبول، ثم الضغط على طلب تجسير بكالوريوس، ثم تقديم وإكمال الطلب. ولفتت إلى أن إدخال الطلب لا يعني الموافقة على قبول الطلب، وستخضع كل الطلبات المدخلة للمفاضلة وفقًا للمعدل التراكمي والطاقة الاستيعابية للقسم المختص.
وتابعت: لن يتم النظر في أي طلب خارج الفترة المخصصة، وفي حال القبول تتم معادلة المقررات من خلال الكلية المختصة بما لا يتجاوز 40 بالمائة من الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس.جامعة بيشة
عمادة بيشة تفتح باب الالتحاق بالانتظام التكميلي لمواصلة البكالوريوسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-20
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة، فتح باب التقديم للالتحاق بالانتظام التكميلي "التجسير" لمواصلة درجة البكالوريوس للخريجين من كليات المجتمع، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441-442هـ، من الأحد 4-1-1442هـ وحتى الخميس 8-1-1442هـ.
وأوضحت العمادة أنه للتقديم يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة من خريجي كلية المجتمع بجامعة بيشة، وألا يكون قد مضى على تخرجه من كلية المجتمع أكثر من سنتين، وألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم في مرحلة الدبلوم عن 3.75، وإذا كان المتقدم يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة يجب أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة. مضيفة أن التخصصات المتاحة للتقديم هي إدارة أعمال (طلاب/طالبات)، ونظم معلومات (طلاب/طالبات).
وقالت إن خطوات التقديم تبدأ بالدخول إلى البوابة الإلكترونية بجامعة بيشة على الرابط: (registration.ub.edu.sa/bisha/init)، واختيار قائمة القبول، ثم الضغط على طلب تجسير بكالوريوس، ثم تقديم وإكمال الطلب. ولفتت إلى أن إدخال الطلب لا يعني الموافقة على قبول الطلب، وستخضع كل الطلبات المدخلة للمفاضلة وفقًا للمعدل التراكمي والطاقة الاستيعابية للقسم المختص.
وتابعت: لن يتم النظر في أي طلب خارج الفترة المخصصة، وفي حال القبول تتم معادلة المقررات من خلال الكلية المختصة بما لا يتجاوز 40 بالمائة من الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس.
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
05:20 PM
من 4 إلى 8 محرم 1442هـ
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة، فتح باب التقديم للالتحاق بالانتظام التكميلي "التجسير" لمواصلة درجة البكالوريوس للخريجين من كليات المجتمع، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441-442هـ، من الأحد 4-1-1442هـ وحتى الخميس 8-1-1442هـ.
وأوضحت العمادة أنه للتقديم يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة من خريجي كلية المجتمع بجامعة بيشة، وألا يكون قد مضى على تخرجه من كلية المجتمع أكثر من سنتين، وألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم في مرحلة الدبلوم عن 3.75، وإذا كان المتقدم يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة يجب أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة. مضيفة أن التخصصات المتاحة للتقديم هي إدارة أعمال (طلاب/طالبات)، ونظم معلومات (طلاب/طالبات).
وقالت إن خطوات التقديم تبدأ بالدخول إلى البوابة الإلكترونية بجامعة بيشة على الرابط: (registration.ub.edu.sa/bisha/init)، واختيار قائمة القبول، ثم الضغط على طلب تجسير بكالوريوس، ثم تقديم وإكمال الطلب. ولفتت إلى أن إدخال الطلب لا يعني الموافقة على قبول الطلب، وستخضع كل الطلبات المدخلة للمفاضلة وفقًا للمعدل التراكمي والطاقة الاستيعابية للقسم المختص.
وتابعت: لن يتم النظر في أي طلب خارج الفترة المخصصة، وفي حال القبول تتم معادلة المقررات من خلال الكلية المختصة بما لا يتجاوز 40 بالمائة من الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس.
، عمادة بيشة تفتح باب الالتحاق بالانتظام التكميلي لمواصلة البكالوريوس ،
المصدر : الخليج 365
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