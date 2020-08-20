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"الجبير" يودع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي بالمملكة بعد انتهاء فترة عمله

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محمد بن مسعود - الدمام - فيما بحث علاقات التعاون الثنائي مع سفير موريشيوس

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض، اليوم؛ سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيل تيشرفوني دى أورسو، الذي حضر للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة.

وثمن الوزير الجبير الجهود التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، متمنياً له دوام التوفيق.

كما استقبل الجبير، اليوم، بالرياض، سفير موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن؛ حيث جرى خلال الاستقبال بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير

"الجبير" يودع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي بالمملكة بعد انتهاء فترة عمله

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2020-08-20

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض، اليوم؛ سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيل تيشرفوني دى أورسو، الذي حضر للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة.

وثمن الوزير الجبير الجهود التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، متمنياً له دوام التوفيق.

كما استقبل الجبير، اليوم، بالرياض، سفير موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن؛ حيث جرى خلال الاستقبال بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442

05:18 PM

فيما بحث علاقات التعاون الثنائي مع سفير موريشيوس

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض، اليوم؛ سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيل تيشرفوني دى أورسو، الذي حضر للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة.

وثمن الوزير الجبير الجهود التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، متمنياً له دوام التوفيق.

كما استقبل الجبير، اليوم، بالرياض، سفير موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن؛ حيث جرى خلال الاستقبال بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

، "الجبير" يودع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي بالمملكة بعد انتهاء فترة عمله ،
المصدر : الخليج 365

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