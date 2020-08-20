- 1/3
- 2/3
- 3/3
عقد مجلس أمناء الأكاديمية المالية اجتماعًا افتراضيًّا اليوم مع رئاسة رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد بن عبدالله القويز، وذلك بحضور أعضاء المجلس؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المجدولة في قائمة أعمال المجلس.
ويسعى مجلس الأمناء بقيادة رئيس مجلس هيئة السوق المالية إلى التطوير والارتقاء بالأكاديمية إلى المستويات المنافسة عالميًّا لتمثل ذراعًا رئيسًا في تدريب وتطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي؛ وذلك في إطار مبادرات ومستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030.
وتهدف الأكاديمية المالية إلى الارتقاء بمستوى الأداء في وظائف الخدمات المالية في المملكة من خلال تطوير قدرات ومهارات العاملين في القطاع المالي وتقديم الحلول التدريبية لهم، وإلى رفع المعايير المهنية للتدريب والتأهيل وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع، وتطوير وتقديم الاختبارات المهنية المتخصصة، ومنح الشهادات المهنية وإعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة.هيئة السوق المالية
رئيس هيئة السوق المالية يرأس اجتماع "أمناء الأكاديمية المالية"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-20
عقد مجلس أمناء الأكاديمية المالية اجتماعًا افتراضيًّا اليوم مع رئاسة رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد بن عبدالله القويز، وذلك بحضور أعضاء المجلس؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المجدولة في قائمة أعمال المجلس.
ويسعى مجلس الأمناء بقيادة رئيس مجلس هيئة السوق المالية إلى التطوير والارتقاء بالأكاديمية إلى المستويات المنافسة عالميًّا لتمثل ذراعًا رئيسًا في تدريب وتطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي؛ وذلك في إطار مبادرات ومستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030.
وتهدف الأكاديمية المالية إلى الارتقاء بمستوى الأداء في وظائف الخدمات المالية في المملكة من خلال تطوير قدرات ومهارات العاملين في القطاع المالي وتقديم الحلول التدريبية لهم، وإلى رفع المعايير المهنية للتدريب والتأهيل وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع، وتطوير وتقديم الاختبارات المهنية المتخصصة، ومنح الشهادات المهنية وإعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة.
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
05:14 PM
لمناقشة عدد من الموضوعات المجدولة في قائمة أعمال المجلس
عقد مجلس أمناء الأكاديمية المالية اجتماعًا افتراضيًّا اليوم مع رئاسة رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد بن عبدالله القويز، وذلك بحضور أعضاء المجلس؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المجدولة في قائمة أعمال المجلس.
ويسعى مجلس الأمناء بقيادة رئيس مجلس هيئة السوق المالية إلى التطوير والارتقاء بالأكاديمية إلى المستويات المنافسة عالميًّا لتمثل ذراعًا رئيسًا في تدريب وتطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي؛ وذلك في إطار مبادرات ومستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030.
وتهدف الأكاديمية المالية إلى الارتقاء بمستوى الأداء في وظائف الخدمات المالية في المملكة من خلال تطوير قدرات ومهارات العاملين في القطاع المالي وتقديم الحلول التدريبية لهم، وإلى رفع المعايير المهنية للتدريب والتأهيل وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع، وتطوير وتقديم الاختبارات المهنية المتخصصة، ومنح الشهادات المهنية وإعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة.
، رئيس هيئة السوق المالية يرأس اجتماع "أمناء الأكاديمية المالية" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة السوق المالية يرأس اجتماع "أمناء الأكاديمية المالية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.