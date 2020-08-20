محمد بن مسعود - الدمام - أحاله إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظاميًا ألقى رجال المرور السعودي القبض على أحد مشاهير "السوشبال ميديا"، بعد أن وثق مخالفته في التهور وتجاوز سرعة 260 كلم في الساعة على أحد الطرق. وقال "المرور": تم القبض على قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. المرور السعودي مشاهير السوشبال ميديا المرور السعودي مشاهير السوشبال ميديا "المرور" يطيح بـ"مشهور سناب" قاد مركبته بـسرعة 260 كلم فهد الغبيوي الخليج 365 2020-08-20 ألقى رجال المرور السعودي القبض على أحد مشاهير "السوشبال ميديا"، بعد أن وثق مخالفته في التهور وتجاوز سرعة 260 كلم في الساعة على أحد الطرق. وقال "المرور": تم القبض على قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. 20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 Advertisements 05:09 PM اخر تعديل 20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 05:38 PM أحاله إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظاميًا أحاله إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظاميًا ألقى رجال المرور السعودي القبض على أحد مشاهير "السوشبال ميديا"، بعد أن وثق مخالفته في التهور وتجاوز سرعة 260 كلم في الساعة على أحد الطرق. وقال "المرور": تم القبض على قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. ، "المرور" يطيح بـ"مشهور سناب" قاد مركبته بـسرعة 260 كلم ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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