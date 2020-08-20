شروط وطريقة التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية 2021/2020

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية مؤخراً، عبر موقعها الإلكتروني عن فتح باب التسجيل أمام الراغبين في التقديم من الطلاب والطالبات من حملة الشهادة الثانوية العامة، وما يُعادلها لدراسة البكالوريوس بكليات الجامعة للعام الأكاديمي 2021 م، واستقبال طلبات القبول للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2021م، وأعلنت عمادة القبول وشؤون الطلاب عن قبول طلبات الالتحاق إلكترونيًا عن طريق بوابة القبول الإلكترونية، ابتداء من الأحد المقبل 12/07/2020م، حتى الخميس 23/07/2020م.

شروط التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية

وأوضح الدكتور ثامر بن عمر الحسين، وكيل الجامعة السعودية الإلكترونية، للشؤون التعليمية، أن التخصصات المتاحة في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021م في فروع الجامعة في كل من الرياض،جدة، المدينة المنورة، الدمام،القصيم، أبها، الأحساء، جازان، تبوك، في التخصصات التالية:

علوم الحاسب وتقنية المعلومات من كلية الحوسبة والمعلوماتية، التجارة الإلكترونية والمحاسبة وإدارة الأعمال والمالية من كلية العلوم والإدارة المالية، المعلوماتية الصحية والصحة العامة من كلية العلوم الصحية، اللغة الإنجليزية من كلية العلوم والدراسات النظري.

وأضاف الحسين، أن الجامعة تقبل المتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها دون النظر لعمر المتقدم أو سنة حصوله على الشهادة الثانوية، كما لا تشترط الجامعة على المتقدم إحضار النتيجة الخاصة باختبار القدرات والتحصيلي، لافتًا إلى أن القبول بحسب المفاضلة بين المتقدمين ستكون تنافسيًّا حسب نسبة الثانوية العامة.

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طريقة وشروط القبول والمستندات المطلوبة

حددت عمادة الجامعة وشؤون الطلاب بالجامعة، الشروط المطلوبة للقبول عند التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية والتي تتمثل في التالي:

يجب أن يحصل المتقدم على شهادة الثانوية العامة، أو ما يُعادلها

تقديم معلومات أو بيانات خاطئة أثناء التقديم، يكون سببًا في إلغاء القبول.

المفاضلة بين المتقدمين في كل فروع الجامعة تكون وفق نسبة الثانوية العامة أو ما يُعادلها.

ويجب على الطالب المتقدم إرفاق المستندات التالية مع طلبات الالتحاق بالجامعة: أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها بالإضافة لكشف بالدرجات، إذا كان المتقدم يحمل شهادة معادلة من خارج المملكة يجب أن تكون معتمدة من وزارة التعليم.

وعليه إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدمين والمتقدمات أو صورة من سجل الأسرة للمتقدمة، وصورة من الإقامة سارية المفعول إذا كان المتقدم من المقيمين، وبالنسبة للمتقدمين والمتقدمات من غير السعوديين من أم سعودية تقديم صورة من الهوية الوطنية للأم.