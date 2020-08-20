شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الحربي يوضح سبب لجوء السياح إلى التخييم في المناطق السياحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الخبير السياحي ثامر الحربي عن سبب لجوء السياح إلى التخييم في المناطق السياحية، قائلا إن ارتفاع أسعار الفنادق وقلة المعروض أجبرتهم على التخييم.

ولفت الحربي خلال حواره في قناة الإخبارية:" هناك طلب عالي على الوجهات السياحية في المملكة والتي يبلغ عددها ١٠ وجهات "، مشددا:" لابد من وجود أسعار معقولة نوعا ما مع نسبة غلاء بسيط ".

ودعا الحربي لتوفير الخدمات الأساسية في المتنزهات والمناطق المفتوحة والمناطق الطبيعية لرغبة السياح في عيش التجربة والاستمتاع بالطبيعة.

وتابع الخبير السياحي:" لابد من توفير خدمات إضافية للسياح الموجودين في هذه المناطق المفتوحة "، مشيرا إلى وجود منافسة بين ملاك الكرفانات ومناطق التخييم وأصحاب الشقق والفنادق مما يؤثر على الأسعار.