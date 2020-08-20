شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تحدد طريقتين لحجز موعد لفحص كورونا حال تعذر استخدام تطبيق «صحتي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حددت وزارة الصحة طريقتين لحجز موعد لإجراء فحص فيروس كورونا الجديد في حال تعذر الاستفادة من تطبيق "صحتي". حددت وزارة الصحة طريقتين لحجز موعد لإجراء فحص فيروس كورونا الجديد في حال تعذر الاستفادة من تطبيق "صحتي". وذكرت الوزارة أن الطريقة الأولى تكون بتسجيل البيانات عبر الاتصال بالرقم 937، أو بالرسائل الخاصة ليتم حجز الموعد. ونبهت الوزارة إلى أن من يتخلف عن موعد إجراء الفحص من خلال تطبيق "صحتي"، لن يتاح له حجز موعد آخر قبل 14 يومًا من تاريخ الحجز الأول.

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