شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» تُسند حصصًا تدريسية لأمناء مصادر التعلم ورواد النشاط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قرّرت وزارة التعليم، إسناد حصص تدريسية لأمناء مصادر التعلم والمرشدين الصحيين من شاغلي الوظائف التعليمية، ونقل مهامهم للكوادر الإدارية.

جاء ذلك خلال تعميم أصدرته الوزارة، والذي تضمن إسناد نصاب تدريسي 12 حصة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة و100 حصص في المرحلة الثانوية، للمكلفين بالعمل روادًا للنشاط .

جاء ذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على استثمار شاغلي الوظائف التعليمية وربطهم بتخصصاتهم، ونظرًا للمتغيرات التربوية، وامتلاك المعلمين للإماكانات التقنية اللازمة للتعامل مع مصادر التعلم.