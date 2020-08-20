شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" توضح خطوات فتح ملف منشأة إلكترونيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخطوات الواجب اتباعها عند فتح ملف منشأة إلكترونيا.

وشددت الوزارة على تسجيل الدخول عبر بوابتها الإلكترونية ثم اختيار نوع الخدمة المطلوبة،مع إرفاق التراخيص والوكالة الشرعية لإتمام الطلب.

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وعند فتح ملف منشأة رئيسي يتم اختيار خدمة فتح ملف منشأة رئيسي ثم كتابة الإقرار وبيانات المنشأة ثم مراجعة البيانات والضغط على إرسال.

وعند فتح ملف منشأة فرعي يتم اختيار خدمة فتح ملف منشأة رئيسي ثم كتابة الإقرار وبيانات المنشأة المطلوبة ثم التأكد من البيانات والضغط على إرسال.

وفي حال تعديل بيانات المنشأة يتم الضغط على أيقونة تعديل بيانات المنشأة، ثم تعديل البيانات، ثم الضغط على حفظ.