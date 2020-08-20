جدة تُسجل أعلى عدد إصابات بكورونا بين مدن المملكة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): سجّلت مدينة جدة، أعلى عدد إصابات بفيروس سجّلت مدينة جدة، أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد بين مدن المملكة، بـ 68 إصابة جديدة. كما سجلت مكة المكرمة 67 إصابة جديدة، ثم جازان والرياض اللتين سجلتا 64 و59 إصابة جديدة على الترتيب. وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن تسجيل 1287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة. إقرأ أيضا:

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