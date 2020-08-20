هدف يطلق برنامج لدعم المنشآت التى لديها موظفين مصابين بالفشل الكلوي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف برنامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن إطلاقه لبرنامج يدعم المنشآت التى لديها موظفين مصابين بالفشل الكلوي. كشف برنامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن إطلاقه لبرنامج يدعم المنشآت التى لديها موظفين مصابين بالفشل الكلوي. وأكد الصندوق أنه أطلق برنامج دعم أجر أيام غسيل الكلى لتعويض منشآت القطاع الخاص عن أجر أيام الإجازة التي يقضيها الموظف للقيام بالغسيل الكلوي. وأشارت إلى أن البرنامج يستهدف أيضا استقرارا لوظائف مرضى الفشل الكلوي واستمرارا لأعمالهم في القطاع الخاص.

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