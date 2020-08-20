شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمطار الرعدية تؤثر على رجال ألمع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى): وثق مقطع فيديو الأمطار الغزيرة والمصحوبة بالرعد والبرق على محافظة رجال ألمع بعسير . وثق مقطع فيديو الأمطار الغزيرة والمصحوبة بالرعد والبرق على محافظة رجال ألمع بعسير . وأوضح مقطع الفيديو سريان المياه الغزيرة التي تخللت السيارات وما بين العقارات بالمحافظة، في حين ظهرت السماء ملبدة بالغيوم . وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت من أن الطقس نهاراً غائماً جزئياً وتكون درجة الحرارة العظمى 34°م وهي مشابهة ليوم أمس. وسيكون الطقس ليلاً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 24°م وهي مشابهة لليلة أمس.

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