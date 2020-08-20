شكرا لمتابعة خبر عن تدشين الحساب الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي على تويتر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

دشن قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد ركن ساهر بن محمد الحربي اليوم ، الحساب الرسمي للقوات على منصة "تويتر" بالمعرف [email protected]

وقال المتحدث الرسمي للقوات الرائد / رائد المالكي:" إن القوات تسعى للاستفادة من جميع القنوات والوسائط الإعلامية للتعريف بمهامها ومسؤولياتها ودورها في حماية البيئة و الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي ، من خلال إنفاذ الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وأوضح المالكي أن القوات،تستقبل الاقتراحات والشكاوى عبر البريد الإلكتروني [email protected]

مؤكدا حرصها على تعزيز حضورها ومد جسور التواصل مع الجمهور بوصفهم شركاء في تحقيق الأهداف المرجوة.