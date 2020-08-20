القبض على منشد الشيلات فلاح المسردي لهذا السبب !

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قام المنشد فلاح المسردي بتوثيق فيديو على السناب و نشره بمواقع التواصل حيث كان يوثق لحظة قيادته السيارة بسرعة عالية جداً معرضاً حياته و حياة سالكي الطريق للخطر ، و أوضح المرور بأنه تم القبض على المنشد و غرد المرور بصورة للحظة القبض و أفاد بانه جاري احالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام .





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