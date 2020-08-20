توافر البروتوكولات الصحية لكورونا عبر مركز اتصال قطاع الأعمال

وفرت وزارة الصحة البروتوكولات الصحية عبر مركز اتصال قطاع الأعمال (920018090) التابع للوزارة؛ وذلك بهدف تقديم الدعم والإجابة على الاستفسارات الواردة من الجهات والشركات بخصوص البروتوكولات الصحية للأعمال الإدارية والمكتبية وغيرها، المتعلقة بفيروس كورونا.

وسيتم توفير المعلومات اللازمة لتطبيق الاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية في مواقع العمل، ومساعدة الجهات والشركات والمؤسسات في الاطلاع عليها وتطبيقها.

ويُعد مركز اتصال قطاع الأعمال في وزارة الصحة مفهومًا جديدًا للعناية بعملاء قطاع الأعمال في القطاع الصحي الخاص؛ حيث يتيح لهم عدة خدمات؛ منها استقبال الطلبات في الوزارة، ومتابعة المستحقات المالية، واستقبال الاستفسارات والشكاوى الخاصة بقسم التراخيص الطبية والرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، وأي ملاحظات أو اقتراحات تتعلق بأداء الوزارة، كما يتيح البيانات والمعلومات عن الاستثمار في القطاع الصحي الخاص.

ويستقبل المركز الملاحظات والمقترحات خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحًا إلى 4 مساءً من الأحد حتى الخميس.

Advertisements

ويخدم المركز (موردي الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وأصحاب المنشآت الصحية الخاصة، والمنشآت الصحية الصغيرة والمتوسطة، وشركاء المساهمة العامة في القطاع الصحي، والمستثمرين المحليين والعالميين، والمصنعين المحليين في القطاع الصحي، والمستشفيات ذات العلاقة ببرنامج شراء الخدمة)، كما يُقدم خدماته لجميع الموردين من خارج القطاع الصحي.

اقرأ أيضًا:

الصحة تُحذر من التأخر في إجراء فحص كورونا

وزارة الصحة تعلن نسبة التعافي من كورونا.. و«العبدالعالي»: 92%