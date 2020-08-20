وزارة الصحة تعلن طريقة التصرف عند فشل حجز كشف كورونا بـ«صحتي»

حددت وزارة الصحة طريقة التصرف عند عدم إمكانية الحجز للكشف عن فيروس كورونا عبر تطبيق (صحتي) لعدم توافر مركز للفحص بالمدينة.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة (عبر تويتر) ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «إذا كنت في مدينة غير متاح بها التطبيق، نرجو تسجيل البيانات عبر الاتصال بالرقم 937، أو من خلال الرسائل الخاصة ليتم حجز موعد لكم، حسب التشخيص ومدى الحاجة لذلك».

جاء ذلك ردًّا على سؤال من مواطن أنه لم يتمكن من الحجز عبر التطبيق، وظهرت رسالة تشير إلى «عدم توافر مركز للفحص بمدينته».

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ومن جهة أخرى، ذكرت وزارة الصحة أنه عند عدم الذهاب إلى موعد إجراء فحص فيروس كورونا من خلال تطبيق (صحتي)، لن يُتاح حجز موعد آخر قبل إتمام 14 يومًا من الحجز الأول.

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